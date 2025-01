AfD reformula ala jovem do partido para aumentar controle sobre o grupo

O partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha votou para diminuir a autonomia de sua organização juvenil. Grupo Alternativa Jovem é acusado de extremismo e virou motor de radicalização da sigla.A liderança do partido alemão de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) votou neste domingo (12/01) para reformular o braço juvenil da sigla, o Alternativa Jovem (JA), em prol de um modelo que dá maior controle partidário sobre as atividades do grupo. A proposta foi aprovada em uma conferência partidária de dois dias na cidade de Riesa, no leste da Alemanha. O objetivo é limitar a independência do grupo, tomado pelo serviço de inteligência doméstica da Alemanha como um movimento suspeito de extremismo. Os membros da diretoria sugeriram o nome "Juventude Patriótica" para a nova ala jovem do partido. Alternativa Jovem impulsiona radicalização Atualmente, a juventude partidária da AfD atua com relativa autonomia. Membros da associação — com exceção dos diretores — não precisam ser membros da AfD para participar do grupo. Isso não será possível no novo modelo, exceto para menores de 16 anos. A principal mudança agora adotada nos estatutos estipula que as atividades da organização juvenil "não devem contradizer a ordem e os princípios do partido." Ela afirma que a AfD e sua organização juvenil — para membros de até 36 anos — devem "promover as atividades um do outro da melhor forma possível." A liderança do partido está insatisfeita com o JA há muito tempo, alegando que suas atividades autônomas poderiam trazer desonra para o partido como um todo. A sigla também espera que o vínculo partidário impeça o grupo de ser banido. Em 2023, o Departamento Federal para a Proteção da Constituição (BfV), o serviço de inteligência interna da Alemanha, disse ter encontrado indícios suficientes de que o JA tinha aspirações antidemocráticas, razão pela qual deveria ser tratado como uma organização extremista. Em fevereiro de 2024, o Tribunal Administrativo de Colônia entendeu que a Alternativa Jovem tem "aspiração seguramente extremista", ao julgar a defesa do grupo de excluir da Alemanha todos aqueles classificados como "etnicamente alienígenas". Como a DW mostrou, a ala jovem da AfD se tornou o principal motor de radicalização do partido. A própria AfD, porém, também teve alguns de seus diretórios tomados como suspeitos de extremismo de direita. AfD é segunda maior força política nas pesquisas eleitorais No sábado, os cerca de 600 delegados do partido aprovaram a co-líder Alice Weidel como candidata a chanceler da AfD nas próximas eleições gerais. A votação culmina em uma semana movimentada para Weidel, que na quinta-feira foi recebida pelo aliado de Donald Trump, Elon Musk, para uma transmissão ao vivo em sua plataforma X. A AfD ocupa o segundo lugar nas pesquisas de opinião, com uma média de 20%. A conservadora CDU/CSU lidera com 31%, enquanto os social-democratas do chanceler federal alemão Olaf Scholz disputam o terceiro lugar com os Verdes, com 15% e 14%.