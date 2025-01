Acusado de estupro, Depardieu recorre de parte de investigação na França

O gigante do cinema é acusado de supostamente estuprar e agredir sexualmente a atriz Charlotte Arnould em agosto de 2018, quando ela tinha 19 anos, o que o ator nega.

Em março de 2022, a Justiça confirmou sua acusação, mas sua defesa apresentou dois novos recursos contra parte do inquérito que serão examinados na quinta-feira.

O primeiro pede a anulação do testemunho de uma figurante, que foi coletado primeiro pelo meio de comunicação investigativo Mediapart e depois pelos investigadores por e-mail, visto que ela mora no exterior, de acordo com uma das fontes.

Em dezembro de 2014, durante a gravação de uma cena no filme "Big House", de Jean-Emmanuel Godart, "sem aviso, Gérard Depardieu colocou a mão debaixo do meu vestido (...) tentou puxar minha calcinha para o lado e me tocar", disse ela ao Medipart.

"Se eu não o tivesse impedido, ele teria conseguido", acrescentou.