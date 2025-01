Venezuela prevê nove eleições em 2025 em meio às denúncias de fraude contra Maduro

A Venezuela planeja organizar nove eleições em 2025, incluindo a do Parlamento e um referendo sobre uma reforma constitucional, em meio às denúncias de fraude por parte da oposição contra a vitória do presidente Nicolás Maduro no último pleito presidencial.

O Parlamento, controlado pelo governo, convocou todos os partidos políticos do país para apresentar uma proposta de cronograma ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE), também acusado de servir aos interesses do chavismo.