'Sou um pecador', diz Francisco em autobiografia

“Sou um pecador”, confessa o papa Francisco na autobiografia “Hope", publicada nesta terça-feira, em que ele relembra sua infância na Argentina, sua escolha no conclave de 2013 e revela uma nostalgia por não poder sair para comer uma pizza.

O livro reúne por meio de anedotas as mensagens que representam os pilares do pontificado de Francisco, 88: a busca pela paz, o acolhimento de imigrantes e a defesa do meio ambiente.