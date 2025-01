Senado americano examina gabinete escolhido por Trump

O Senado americano começa a examinar, nesta terça-feira (14), a equipe de governo de Donald Trump, um procedimento cheio de obstáculos para alguns, como Pete Hegseth, nomeado para chefiar o Pentágono, e mais livre para outros, como Marco Rubio, à frente da diplomacia.

Nos Estados Unidos, a Constituição exige que as nomeações de ministros e outros funcionários de alto escalão sejam confirmadas por uma votação no Senado, após uma audiência no comitê responsável pelo cargo.