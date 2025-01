Posse de Trump terá bandeiras no alto, e não a meio mastro por luto a Jimmy Carter

As bandeiras dos Estados Unidos serão hasteadas por completo no Capitólio durante a posse de Donald Trump, em um desafio a uma ordem executiva de Joe Biden de mantê-las a meio mastro em luto pela memória do finado ex-presidente Jimmy Carter.

O republicano Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes, disse nesta terça-feira (14), em comunicado, que a decisão de hastear as bandeiras que ficam sobre o edifício do Congresso a sua altura habitual tem como objetivo "saudar a unidade de nosso país em torno da posse" de Donald Trump.