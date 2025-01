Petróleo fecha em queda após duas altas consecutivas

As cotações do petróleo cederam nesta terça-feira (14), com os especuladores se posicionando para uma possível queda após a recente disparada dos preços e a incerteza associada ao retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 1,35% e voltou a ficar abaixo dos 80 dólares, fechando em 79,92 dólares.