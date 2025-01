Donald Trump teria sido condenado por sua suposta tentativa de anular o resultado da eleição de 2020 se não tivesse sido eleito presidente quatro anos depois, diz um relatório do promotor especial Jack Smith publicado pela imprensa dos EUA nesta terça-feira (14).

Apertem os cintos: Donald Trump retorna à Casa Branca na próxima semana para uma segunda presidência que promete ser ainda mais volátil e imprevisível do que os altos e baixos de seu primeiro governo.

WASHINGTON:

'Mump' - a aliança Musk-Trump é posta à prova com volta do republicano à Casa Branca

Apelidada de 'Mump', a aliança sem precedentes e potencialmente explosiva entre Elon Musk e Donald Trump, na qual os objetivos ideológicos estão estreitamente alinhados com os interesses financeiros, será confrontada com a realidade da Casa Branca.

(EUA orçamento governo, 829 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Imigração, tarifas e indulto: o programa de governo prometido por Trump

Para Donald Trump, "o Dia da Libertação nos Estados Unidos" será em 20 de janeiro, quando assumirá o cargo de presidente para cumprir suas promessas: deportar migrantes, excluir militares transgêneros e impor tarifas alfandegárias.

(EUA governo política energia clima migração direitos imigração, 785 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Retorno de Trump à Casa Branca ameaça fazer ressurgir as guerras comerciais

Donald Trump promete proteger a indústria dos Estados Unidos e ameaça impor tarifas sobre os países que não cumprirem suas exigências na luta contra a imigração ilegal e o narcotráfico, uma política que poderia desencadear novas guerras comerciais.

(EUA tarifas inflação China comércio PIB economia impostos taxas Trump, 646 palavras, já transmitida)

TAPACHULA, México:

Migrantes aguardam retorno de Trump em meio ao medo e à incerteza

Apreensivos e em uma espécie de limbo, centenas de migrantes retidos na cidade mexicana de Tapachula (Chiapas, sul) esperam continuar sua jornada aos Estados Unidos a menos de uma semana do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

(EUA pobreza diplomacia governo México migração, 678 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Antes de assumir a presidência dos EUA, Trump já sacudiu a ordem mundial

Donald Trump ainda não retornou à Casa Branca mas já sacudiu o cenário internacional, abalando mais uma vez as sutilezas diplomáticas.

(diplomacia política Trump, 600 palavras, a ser transmitida)

XIAMEN, China:

Estátuas de Trump com pose de Buda triunfam na China

Quando se pensa em Donald Trump, raramente se associa sua imagem à calma e serenidade. No entanto, estátuas de porcelana do presidente eleito dos EUA na postura de meditação de Buda estão decolando na China.

(China EUA escultura diplomacia política arte, 500 palavras, a ser transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Medellín, destino dos "Passport Bros" em busca de sexo e mulheres "dóceis"

Sob o nome Passport Bros, uma grande comunidade online de homens promove o turismo sexual a partir do primeiro mundo para lugares onde eles consideram mais fácil cortejar. Entre os destinos preferidos está Medellín, atingida pelo tráfico de pessoas e pela exploração de menores.

(Colômbia Medellín prostituição turismo internet, 700 palavras, a ser transmitida)

LA PAZ:

Viver à beira do desastre em casas construídas em ladeiras perigosas na Bolívia

Cercado por casas destruídas em uma encosta de La Paz, no final de uma avenida desabada transformada em um abismo, vive Cristóbal Quispe, um pequeno comerciante aimará de 74 anos que testemunhou o desabamento de centenas de casas, incluindo a sua, devido a fortes chuvas em 2011.

(Bolívia clima urbanismo, 500 palavras, a ser transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEL AVIV:

Ex-reféns israelenses ficam impacientes com seus parentes ainda cativos em Gaza

Já se passou mais de um ano desde que Ilana Gritzewsky foi libertada pelo Hamas, mas seu pesadelo continua. A israelense-mexicana está lutando pelo retorno de seu parceiro, Matan Zangauker, que ainda é mantido em cativeiro em Gaza.

(Gaza conflito Hamas palestinos reféns Israel, 617 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Tribunal sul-coreano inicia julgamento de impeachment do presidente Yoon

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul iniciou nesta terça-feira (14) o julgamento de impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, suspenso pela Assembleia Nacional por impor a lei marcial no mês passado.

(impugnação política parlamento, 582 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CABO CANAVERAL:

Blue Origin adia para quinta-feira o lançamento do foguete New Glenn

A empresa Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, cancelou novamente o lançamento inaugural de seu enorme foguete New Glenn na noite de segunda-feira após enfrentar problemas climáticos.

(EUA indústria ciência espaço, 622 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

