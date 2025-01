Norueguesa de 21 anos é a mais jovem a chegar sozinha ao Polo Sul

Cento e quatorze anos depois de seu compatriota, o explorador Roald Amundsen, que foi o primeiro a chegar ao Polo Sul, Karen Kyllesø, nascida em 9 de maio de 2003, percorreu cerca de 1.130 km em quase 54 dias no continente antártico.

Kyllesø, com 1,52 m de altura e 48 kg, puxou um trenó de cerca de 100 kg até o Polo Sul, que ela alcançou no final da segunda-feira em temperaturas de -25°C.

A norueguesa destronou o francês Pierre Hedan que, de acordo com o Guinness World Records, era até agora a pessoa mais jovem a chegar ao Polo Sul sozinha e sem ajuda, em 7 de janeiro de 2024, aos 26 anos de idade.

Karen Kyllesø treinou durante seis anos, mas teve que diminuir o ritmo nos últimos dias, pois, segundo ela, estava sofrendo de asma por causa do frio.

O pai da aventureira, Håkon Kyllesø, atribui as façanhas da filha a “uma combinação de bons genes”.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, elogiou a jovem aventureira que está “seguindo os passos dos heróis polares noruegueses”.

Roald Amundsen foi o primeiro a chegar ao Polo Sul em 1911, após uma trágica corrida com o britânico Robert Scott, que morreu de frio e exaustão, juntamente com seus companheiros, no caminho de volta.

