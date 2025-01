Milan vence 1ª no Campeonato Italiano sob comando de Sérgio Conceição

O Milan sofreu, mas venceu o Como fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira (14) e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Italiano sob o comando do técnico português Sérgio Conceição, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada.

Depois do início com o título da Supercopa da Itália, a 'era Conceição' vive mais dificuldades na Serie A: três dias depois de um empate em casa com o Cagliari (1 a 1), que ocupa a zona de rebaixamento, o time 'rossonero' teve que buscar uma virada sobre o Como para vencer.