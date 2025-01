Mil prisioneiros palestinos podem ser trocados por 33 reféns israelenses na primeira fase da trégua em Gaza

"Acreditamos que estamos na fase final... esperamos que isso leve a um acordo muito rapidamente", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majel al-Ansari, aos repórteres.

O próprio governo do emirado disse mais tarde que as negociações estavam em sua "fase final", embora tenha pedido cautela até que um acordo de trégua definitivo fosse confirmado.

Uma das duas fontes indicou que a libertação começaria por mulheres e crianças.

Segundo o jornal Times of Israel, "se a primeira fase for concluída (...), começarão as negociações para uma segunda fase para libertar o resto dos cativos" israelenses, incluindo "soldados do sexo masculino, homens em idade militar e os corpos dos reféns assassinados".

A guerra em Gaza entre Israel e Hamas eclodiu após o ataque lançado por islamistas em território israelense em 7 de outubro de 2023.