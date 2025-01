Exército israelense diz que interceptou míssil lançado do Iêmen

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (14), que interceptou “com sucesso” um míssil disparado do Iêmen, depois de informar no dia anterior que neutralizou outro míssil do mesmo país.

“Um exame feito pela Força Aérea Israelense e pelo comando da frente doméstica revelou que o míssil disparado do Iêmen contra o território israelense foi interceptado com sucesso”, segundo um comunicado militar.