EUA proíbe veículos conectados que incluam tecnologia chinesa ou russa

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (14), a proibição da venda nos Estados Unidos de veículos conectados que incorporem tecnologia chinesa ou russa, tanto componentes quanto software, por considerá-los um risco à segurança nacional.

O Departamento do Comércio lançou uma pesquisa pública sobre o assunto no final de setembro, que acabou de ser concluída com a publicação de novas regras destinadas a "proteger a cadeia de suprimentos de veículos conectados de ameaças externas".