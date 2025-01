Coreia do Norte dispara mísseis balísticos de curto alcance no mar

A Coreia do Norte disparou uma série de mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, nesta terça-feira, informou o Exército da Coreia do Sul.

O lançamento, que ocorreu poucos dias antes da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, foi detectado às 09h30 locais (21h30 em Brasília) na área de Kanggye, no norte do país, disse o comunicado militar de Seul. Os mísseis percorreram uma distância de 250 quilômetros antes de cair no mar, acrescentou.