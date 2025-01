Bia Haddad reage e vence de virada jovem argentina Julia Riera no Aberto da Austrália

Em busca de sua primeira vitória em um Grand Slam, Riera surpreendeu a brasileira no primeiro set, em que se recuperou de um quebra sofrida logo no início e quebrou o saque de Bia Haddad para fechar a parcial por 6 a 4.

A argentina suportou fortes golpes da adversária até o final de um segundo set muito disputado, que só foi decidido com um break point da brasileira no penúltimo game.

Já com o empate no placar, Bia Haddad rapidamente encaminhou a vitória com uma quebra nos primeiros games do último set.

Na segunda rodada, a tenista paulista enfrentará a jovem russa Erika Andreeva, número 86 do ranking da WTA e irmã da talentosa adolescente Mirra Andreeva.