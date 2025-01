Arsenal confirma grave lesão no joelho de Gabriel Jesus

Gabriel se lesionou no último domingo, quando os 'Gunners' foram eliminados da Copa da Inglaterra (5-3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1) pelo Manchester United e teve que ser retirado do campo de maca.

O atacante brasileiro Gabriel Jesus passará por cirurgia "nos próximos dias", depois de ter sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou o Arsenal nesta terça-feira (14).

"Estávamos muito preocupados depois do jogo e estamos muito preocupados hoje", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em entrevista coletiva nesta terça-feira, antes da confirmação da lesão.

Gabriel Jesus havia recuperado a titularidade no Arsenal e vivia boa fase na equipe depois de um início de temporada complicado. Sua ausência, que deve durar vários meses, se soma às de Bukayo Saka e Ethan Nwaneri no setor ofensivo.

O clube havia vendido Eddie Nketiah para o Crystal Palace na pré-temporada e agora só conta com Kai Havertz como camisa 9 de ofício, por isso os 'Gunners' devem ir ao mercado neste mês de janeiro.

O Arsenal é o vice-líder do Campeonato Inglês antes do início da 21ª rodada, com seis pontos atrás do Liverpool, que tem um jogo amenos.

jta/bde/iga/cl/cb