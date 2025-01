Alemanha investiga sobrevoo de drones em base militares

Aeronaves não tripuladas foram vistas sobre duas instalações militares na Baviera. Incidente ocorre em momento em que guerra entre Rússia e Ucrânia deixa o país em alerta para tentativas de espionagem.A polícia alemã informou nesta segunda-feira (13/01) que investiga episódios recentes de sobrevoos de drones sobre duas instalações militares no país. O incidente ocorre em um momento em que a guerra na Ucrânia deixa a Alemanha em alerta para casos de espionagem. A polícia do estado da Baviera, no sul alemão, disse que investiga junto com promotores vários incidentes em que drones sobrevoaram bases militares em Manching e Neuburg an der Donau. No domingo, policiais avistaram até dez aeronaves não tripuladas voando em uma zona militar de alta segurança em Manching, sobre uma base que abriga um aeródromo militar e onde a Airbus desenvolve o jato Eurofighter. Testemunhas também viram vários drones no mesmo local em 16 e 18 de dezembro, assim como nas primeiras horas do dia de Natal. Em 19 de dezembro, três drones foram avistados em Neuburg an der Donau, também sobre uma base aérea militar. Os dois locais ficam a cerca de 20 quilômetros de distância um do outro, ao sul da cidade de Ingolstadt. Investigação ainda procura culpados A polícia disse que realizou "extensas investigações" sobre os incidentes, inclusive com o uso de helicópteros, já que "não se pode descartar que instalações militares e empresas de defesa estejam sendo espionadas no contexto da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia". Contudo, ainda não foi determinado quem estaria controlando os drones. A polícia pediu ao público que encaminhe qualquer informação relevante, incluindo avistamentos de quaisquer "pessoas ou veículos suspeitos" perto dos dois locais. Os incidentes estão sendo investigados como possíveis violações da lei que proíbe registrar imagens que possam representar ameaças à segurança. Em maio de 2024, um jato Eurofighter foi danificado após colidir com um drone ao pousar no aeródromo de Manching. Nos últimos meses, vários drones também foram avistados em uma zona industrial perto do Mar do Norte e nas proximidades de uma base aérea americana na cidade de Ramstein. Espionagem em alta na Alemanha A Alemanha vem acumulando casos suspeitos de espionagem em seu território, alguns dos quais foram desvendados nos últimos meses, envolvendo supostos agentes russos e chineses. Em junho do ano passado, foram presos no país três homens de nacionalidades russa, armênia e ucraniana suspeitos de trabalharem para uma agência de inteligência estrangeira. Eles teriam viajado para a Alemanha a mando de um serviço secreto estrangeiro, com a missão de coletar informações sobre um cidadão ucraniano residente em solo alemão. Em abril,três suspeitos de espionagem a serviço da China foram presos, acusados de tentarem obter informações sensíveis sobre tecnologias militares alemãs, por meio de uma empresa de fachada. No mesmo mês, um ex-capitão da Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) admitiu perante um tribunal ter espionado para a Rússia. Ele disse que forneceu informações à inteligência russa por temer agravamento das tensões nucleares, em meio à guerra na Ucrânia. Em outubro do ano passado, uma mulher chinesa foi presa acusada de espionar instalações da indústria de defesa em Leipzig, sob suspeita de ser agente dos serviços secretos chineses. Ela trabalhou para uma empresa de logística no Aeroporto de Leipzig/Halle. A polícia também iniciou uma investigação em dezembro contra um chinês que teria fotografado uma base naval na costa do Mar Báltico, no norte da Alemanha. Alerta dos serviços de inteligência Os chefes das três agências de inteligência alemãs – o Serviço Federal de Inteligência (BND), o Serviço de Contrainteligência Militar (MAD) e o Departamento Federal para a Proteção da Constituição (BfV) – alertaram em outubro para um aumento "quantitativo e qualitativo" dos atos de espionagem e sabotagem patrocinados pela Rússia em solo alemão. "Observamos um comportamento agressivo por parte dos serviços de inteligência russos", disse Thomas Haldenwang, chefe do BfV, o serviço de inteligência interna do país. Ele advertiu que tais atividades "atingiram um novo patamar nos últimos meses, o que deve servir de alerta para todos". rc/bl (AFP, DPA)