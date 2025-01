Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados da inflação nos EUA

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta segunda-feira (13), enquanto aguardava os dados da inflação nos Estados Unidos, que podem oferecer pistas sobre as futuras decisões do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em relação às taxas de juros.

O índice Dow Jones subiu 0,86%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,38% e o índice amplo S&P 500 avançou 0,16%.