Terremoto de magnitude 6,9 abala o sudoeste do Japão, seguido por alertas de tsunami

Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,9 atingiu o sudoeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do país nesta segunda-feira, 13. Alertas de tsunami foram emitidos para a Prefeitura de Miyazaki, onde o tremor foi centralizado, na ilha sudoeste de Kyushu, bem como para a Prefeitura de Kochi, logo após o terremoto às 21h19 desta segunda (horário local), de acordo com a agência.

A extensão dos danos não ficou imediatamente clara.