Sinner vence Jarry e se classifica para 2ª rodada do Aberto da Austrália

Na Rod Laver Arena, o italiano de 23 anos venceu por 7-6 (7/2), 7-6 (7/5) e 6-1 em 2 horas e 40 minutos. Muito acirrado nas duas primeiras rodadas, o duelo pendeu a favor de Sinner quando este finalmente conseguiu dominar o adversário no início do terceiro set (2-0).

Detentor do título em Melbourne, o número 1 do mundo Jannik Sinner se classificou nesta segunda-feira (13) para a 2ª rodada do Aberto da Austrália graças à vitória em três sets, incluindo dois tie-breaks, sobre o chileno Nicolas Jarry (35º).

Após uma segunda quebra, que lhe permitiu abrir 5 a 1, o italiano concluiu o jogo com seu saque, já no primeiro match point.

"Hoje foi um jogo acirrado porque nos primeiros sets a vitória poderia ter ido para os dois sentidos", disse Sinner, que não experimenta uma derrota desde que perdeu para Carlos Alcaraz na final do torneio de Pequim, em outubro.

"No terceiro, quando quebrei pela primeira vez, tive espaço para respirar. Estou feliz com a forma como lidei com algumas situações difíceis e contente por superar a primeira rodada".

Com esta segunda vitória em três duelos contra Jarry (sua única derrota aconteceu em 2019), o duas vezes campeão do Grand Slam se junta ao vice-líder do ranking da ATP Alexander Zverev (2º) na 2ª rodada, enquanto aguarda a estreia do número 3 do mundo Carlos Alcaraz marcada para começar às 19h00 em Melbourne (7h00 no horário de Brasília).