Rússia anuncia captura de cidade mineradora perto de Pokrovsk, no leste da Ucrânia

O Exército russo anunciou, nesta segunda-feira (13), a captura de Pishchane, uma cidade mineradora perto de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, uma área onde as forças russas vêm avançando há vários meses.

Em Pishchane, um dos três poços desta mina, a produção teve que ser interrompida em 12 de dezembro devido a conflitos nas proximidades, de acordo com a siderúrgica Metinvest, a maior do país e proprietária das instalações.

No total, 3.500 pessoas ainda trabalhavam lá no início de dezembro, em comparação com 10.000 antes da ofensiva russa.

Os outros dois poços, localizados em Udachne e Kotlyne, ficam mais a oeste de Pishchane e estão sob o controle das forças ucranianas.

Nas últimas semanas, as tropas russas apertaram o cerco em torno de Pokrovsk, uma cidade estratégica para o Exército ucraniano.