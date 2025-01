"Há uma ditadura na Venezuela", diz Human Rights Watch

Diretor-adjunto para as Américas da ONG, Juan Pappier aponta violação de "todos os elementos básicos da democracia", diz não restar dúvida sobre fraude eleitoral e faz apelo a países latino-americanos por ajuda.A posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato presidencial na Venezuela nesta sexta-feira (10/01) acontece em meio a uma nova e violenta série de confrontos que opõem as forças governamentais a manifestantes que questionam o resultado das urnas nas ruas do país. Para Juan Pappier, subdiretor para as Américas da Human Rights Watch (HRW), a crescente repressão representa uma "violação massiva de direitos humanos" e de todos os elementos que compõe uma democracia. A organização lista denúncias de detenções arbitrárias, assassinatos, execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e crimes de tortura no país e pede maior participação dos países da região, como o Brasil, no gerenciamento da crise migratória e para pressionar por uma transição democrática na Venezuela. DW: Após as eleições de julho, vocês reportaram um aumento da repressão na Venezuela. De que tipo de repressão estamos falando? Juan Pappier: O que documentamos após as eleições foi que houve 23 manifestantes mortos, em muitos casos com responsabilidade das forças de segurança de Maduro ou dos coletivos [grupos de civis armados que operam sob ordens de Maduro]. Além disso, documentamos dezenas de detenções arbitrárias de pessoas que simplesmente estavam participando das manifestações e, após serem detidas, são mantidas incomunicáveis, privadas do direito de escolher o advogado que as representará, e são perseguidas criminalmente por crimes amplos que acarretam penas longas, como terrorismo ou incitação ao ódio. Estamos falando de uma repressão sistemática aos direitos humanos que ocorreu após as eleições e a fraude de 28 de julho. Em setembro, a HRW também denunciou vários abusos cometidos pelo governo da Venezuela nos últimos anos: assassinatos, torturas, etc. Esses abusos podem levar a condenações em tribunais internacionais? O que ocorreu na Venezuela foram violações massivas aos direitos humanos: detenções arbitrárias, assassinatos de manifestantes, execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, crimes de tortura. O Tribunal Penal Internacional investiga esses crimes como crimes contra a humanidade. Há uma investigação pendente em Haia sobre esses delitos, e o procurador está na fase em que precisa começar a atribuir responsabilidades individuais aos líderes do regime de Maduro e, eventualmente, emitir ordens de captura contra eles. Há alguma esperança de que isso aconteça? Eu acredito que sim, está avançando. O procurador [Karim] Khan demonstrou ter a intenção de ir atrás daqueles que cometem crimes internacionais e já emitiu ordens de captura contra [o presidente da Rússia Vladimir] Putin e [o primeiro-ministro de Israel Benjamin] Netanyahu. É esperado que também haja ordens de captura contra os responsáveis pelas atrocidades que ocorrem na Venezuela. A HRW pediu aos países da região que recebam mais refugiados. Ao mesmo tempo, a população muitas vezes demonstra certo cansaço em relação à onda migratória venezuelana. Como equilibrar essa equação difícil? Há uma onda na região porque, na última década, 8 milhões de venezuelanos saíram do país, e, a nível regional, passamos de 7 milhões de migrantes e refugiados para 15 milhões. Ou seja, o nível do desafio migratório mudou de magnitude, e isso precisa ser entendido. Agora, a realidade é que enquanto todos nós trabalhamos para que haja uma transição democrática na Venezuela – e parte da resposta dos países da região deve ser continuar pressionando para que os venezuelanos tenham a democracia que merecem –, precisamos ao mesmo tempo reconhecer que os venezuelanos provavelmente continuarão fugindo de seu país. Muitos fogem de perseguição e graves violações dos direitos humanos, portanto, têm todo o direito de buscar refúgio. Em países cada vez mais sobrecarregados... O que pedimos é que se trabalhe para criar um mecanismo de distribuição das responsabilidades entre os países da região, para que haja maior coordenação entre os governos e não seja o caso de alguns adotarem políticas restritivas e outros, não. Como a HRW vê o papel que a Organização dos Estados Americanos ou os grandes governos da região, como Brasil e México, desempenharam para pressionar Caracas? Acredito que a enorme maioria dos países da região tem sido muito clara e contundente sobre o que ocorreu na Venezuela, e isso é notável. Acho que a iniciativa da Colômbia, do Brasil e, em menor medida, do México, de buscar um diálogo com a Venezuela também é importante. Ao mesmo tempo, é necessário ter uma distribuição das tarefas. Alguns países devem se dedicar a ser mais vocais, mais claros e mais contundentes, enquanto outros devem tentar promover vias de negociação para que haja uma saída democrática. Vocês pediram para os países não reconhecerem a vitória de Maduro. É um fato que Maduro cometeu fraude, pode-se dizer isso de forma clara? Os relatórios das duas entidades internacionais que observaram as eleições, o grupo de especialistas da ONU e o Centro Carter, foram muito claros. Os resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) não estão sustentados por evidências, e as atas da oposição, que tanto o Centro Carter quanto os especialistas da ONU consideram confiáveis, refletem um resultado bem diferente. Ou seja, temos indicações claras de que estamos diante de uma grande fraude eleitoral. À luz de tudo isso, levando em conta os relatórios que vocês divulgaram sobre torturas, assassinatos, perseguições à oposição política e à imprensa livre, podemos falar sem problemas que na Venezuela há uma ditadura? Na Venezuela há uma ditadura. Lá se violam todos os elementos básicos da democracia: a possibilidade de eleições livres e justas, a possibilidade de ter pluralismo nos partidos políticos, as garantias de liberdade de expressão, de associação... Todos os elementos essenciais em uma democracia estão sendo tristemente violados na Venezuela, e por isso dizemos que estamos diante de uma ditadura. Autor: Diego Zúñiga