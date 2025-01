Número de mortos em incêndios em Los Angeles sobe para 24

Segundo as autoridades locais, a chegada de ventos de mais de 100 km/h à região pode aumentar ainda mais a gravidade do desastre.

O número de mortos pelos incêndios florestais na cidade de Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, subiu para 24 no domingo, 12, conforme nova atualização. Outras 16 pessoas seguem desaparecidas.

Oito mortos foram encontrados na área do incêndio de Palisades, e 16 na área do incêndio de Eaton.

Os esforços do Corpo de Bombeiros retardaram a propagação do incêndio de Palisades, que agora se aproxima da luxuosa área de Brentwood e do Vale de San Fernando, que conta com uma grande população.

A previsão é de que as condições piorem nos próximos dias, por causa das rajadas de ventos.

O número total de moradores sob ordens de evacuação agora é de cerca de 100.000, após atingir o pico de 180.000. Fonte: Associated Press.