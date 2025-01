Novo técnico da Nigéria promete "estilo ofensivo" para conquistar vaga na Copa de 2026

O novo técnico da seleção da Nigéria, Eric Chelle, prometeu devolver às 'Super Águias' a eficiência ofensiva para que se classifiquem para a Copa do Mundo de 2026, durante sua apresentação oficial nesta segunda-feira (13), em Abuja.

"Sempre gostei de marcar gols. As minhas equipes marcam sempre e prometo que será parecido com as 'Super Águias'", declarou o treinador franco-maliano.