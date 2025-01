Marcha de apoiadores de Evo Morales chega a La Paz para protestar contra o presidente Arce

Centenas de pessoas começaram a manifestação na sexta-feira e partiram do vilarejo de Patacamaya, a cerca de 100 km ao sul, com destino a La Paz, sede dos poderes Executivo e Legislativo.

A marcha ocorre em meio às posições irreconciliáveis entre Morales e Arce, que disputam a liderança do MAS e a candidatura presidencial da esquerda para as eleições de agosto, embora o ex-presidente e líder cocaleiro tenha sido declarado inelegível pela justiça.

De acordo com os organizadores do protesto, cerca de 150 pessoas continuam em prisão preventiva após os bloqueios de estradas promovidos pelos apoiadores do ex-presidente contra Arce entre outubro e novembro de 2024.

A marcha não conta com a presença de Morales, de 65 anos, que a acompanha à distância, resguardado em seu reduto político na província do Chapare, uma zona produtora de coca no centro do país.