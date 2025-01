Mais de um milhão protestam nas Filipinas contra impeachment da vice-presidente Duterte

Várias manifestações ocorreram em várias partes do país, organizadas pela seita Iglesia ni Cristo (INC, Igreja de Cristo), uma organização cristã com mais de dois milhões de membros.

"Somos contra o impeachment porque isso não traria nada de bom. É inútil para o país", disse John Carlo Guinbgab, de 23 anos, que viajou mais de 150 quilômetros para participar deste protesto.

"Se o país está dividido, quem sofre é a população", disse Rodante Marcoleta, membro da seita, em um discurso aplaudido pelos presentes.