Líderes de UE, Otan e Reino Unido farão reunião excepcional de defesa em 3 de fevereiro

O encontro no Castelo de Limont, a cerca de 80 quilômetros de Bruxelas, ocorrerá duas semanas após a cerimônia de posse de Donald Trump para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Os dirigentes dos países membros da União Europeia, o primeiro-ministro britânico e o secretário-geral da Otan se reunirão em 3 de fevereiro na Bélgica, para um "retiro informal" dedicado à defesa europeia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, nesta segunda-feira (13).

Na carta, Costa sugeriu definir as capacidades de Defesa que a região precisa desenvolver "de forma colaborativa como questão prioritária, devido à sua importância para a segurança coletiva da UE".

O contexto geopolítico, marcado pela guerra na Ucrânia e o conflito no Oriente Médio, "continuará sendo complicado no futuro próximo", afirmou.

"O objetivo desta reunião é preparar o terreno para as decisões que teremos que tomar", acrescentou.

Também sugeriu discutir se há um acordo para aumentar os gastos nacionais em Defesa, as formas de mobilizar o financiamento privado, e opções para "fortalecer e aprofundar ainda mais as associações existentes".

O presidente do Conselho Europeu destacou que a agenda inclui um jantar de trabalho com o premiê britânico, Keir Starmer, antes da Cúpula UE-Reino Unido que ocorrerá no final deste ano".

"O Reino Unido é um parceiro essencial para a União Europeia, especialmente no âmbito da defesa. Espero que a discussão se concentre nesta dimensão de nossa relação", indicou Costa em sua carta.