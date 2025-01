Líder Liverpool enfrenta surpresa Nottingham Forest na 21ª rodada do Inglês

Primeiro contra terceiro colocado: a 21ª rodada do Campeonato Inglês colocará frente a frente o líder Liverpool e a surpresa da temporada, o Nottingham Forest. Acostumado nos últimos anos a lutar pela permanência na elite, depois de passar mais de duas décadas na segunda divisão, o Forest vem surpreendendo entre os primeiros colocados, com a mesma pontuação do Arsenal (2º), já depois da metade do campeonato.

Clube histórico, o único com mais títulos europeus (2, em 1979 e 1980) do que nacionais (1, em 1978), o Forest luta pelo Top 4 da tabela sem os medalhões e contratações de peso dos grandes do futebol inglês.

Sob o comando do técnico português Nuno Espírito Santo, o time tem 12 vitórias e só quatro derrotas em 20 jogos disputados na temporada. No momento, o clube vem de seis vitórias consecutivas e não sofre um gol desde meados de dezembro. - Única derrota dos 'Reds' -

"Se o Nottingham está em cima conosco, Arsenal, Chelsea e City, é porque estão competindo e merecem ser tratados de acordo com seus resultados e sua forma de jogo", destacou o técnico do Liverpool, Arne Slot, em entrevista coletiva na véspera da partida. "Eles estão fazendo coisas incríveis e Nuno está fazendo um trabalho fantástico", acrescentou Slot sobre o único time que venceu os 'Reds' na temporada. Talvez o Forest não tenha os grandes jogadores de outras equipes, mas seu sucesso também se explica pelos 100 milhões de euros (R$ 622 milhões na cotação atual) investidos na última janela de transferências.

No estádio City Ground, em Nottingham, o Forest contará não só com o apoio dos seus torcedores, mas também de quase todo o futebol inglês, já que Arsenal, Chelsea (4º), Newcastle (5º) e Manchester City (6º) esperam um tropeço do Liverpool para se aproximarem da liderança. - "Ambiente melhor" no City - Por enquanto, os 'Reds' têm uma vantagem confortável: seis pontos à frente de Arsenal e Nottingham Forest. Dez sobre o Chelsea, 11 sobre Newcastle, 12 sobre o City... e com um jogo a menos em relação a todos os rivais.

O Arsenal, depois de duas derrotas consecutivas nas copas, receberá o Tottenham (12º) no clássico do norte de Londres, e o Chelsea também não terá um jogo fácil, enfrentando o Bournemouth (7º) em Stamford Bridge. 'A priori', a rodada será menos complicada para o Newcastle, que soma oito vitórias consecutivas, contra o Wolverhampton (17º), e o Manchester City visita o Brentford (11º) depois de superar a crise de novembro e dezembro e emendar três vitórias seguidas. "O ambiente é melhor. Antes, parecia impossível ganhar um jogo. Agora vencemos três seguidos e isso ajuda", admitiu nesta segunda-feira o técnico do City, Pep Guardiola.