Kyrgios perde para britânico e cai na 1ª rodada do Aberto da Austrália

Finalista de Wimbledon em 2022, Kyrgios não disputava um jogo de Grand Slam desde o US Open daquele ano, quando foi derrotado nas quartas de final pelo russo Karen Khachanov.

Afastado das quadras devido a lesões no joelho e no punho, o australiano, ex-número 13 do mundo, fez apenas um jogo no circuito em 2023 e nenhum em 2024.