Incêndios na Califórnia chegam a 3° dia ampliando destruição

Sobe para 10 número de mortos pelo fogo em estado dos EUA. Quase 10 mil imóveis foram atingidos e centenas de milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas.O número de mortos nos incêndios florestais na Califórnia subiu para 10, de acordo com as autoridades de saúde do condado de Los Angeles. O xerife Robert Luna, do condado de Los Angeles, declarou em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (09/01) esperar que o número de óbitos aumente. Enquanto isso, mais de 10 mil estruturas, muitas delas residências, foram queimadas, de acordo com as autoridades de Los Angeles. Mais de 5.300 estruturas foram danificadas ou destruídas só no bairro costeiro montanhoso de Pacific Palisades, tornando esse o incêndio mais destrutivo da história de Los Angeles. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu mais fundos e recursos federais para ajudar o estado da Califórnia a lidar com a situação. "Este é o incêndio mais generalizado e devastador da história da Califórnia", disse Biden ao convocar uma reunião especial de altos funcionários do governo na Casa Branca. Biden também disse que pedirá ajuda ao Congresso para combater os incêndios devastadores em Los Angeles, acrescentando que os legisladores precisam fornecer mais assistência para lidar com a situação. Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris lamentou o fato de que muitas companhias de seguro cancelaram apólices para muitos dos afetados. Ela cencelou sua próxima viagem a Cingapura, Bahrein e Alemanha devido aos incêndios. Anteriormente, Biden também já havia cancelado uma viagem à Itália, onde estava programado para se reunir com o papa Francisco, o presidente italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Mais de 180 mil desabrigados Bombeiros ainda batalhavam nesta quinta-feira contra as chamas que, pelo terceiro dia, varrem partes de Los Angeles, arrasando comunidades e desalojando mais de 180 mil pessoas, forçadas a abandonarem suas casas. Impulsionados pelo tempo seco e por ventos fortes, focos de incêndio persistiam na região, sendo o maior no bairro litorâneo de Pacific Palisades, área nobre de Los Angeles que já perdeu quase 70 quilômetros quadrados em florestas e imóveis residenciais de estrelas de Hollywood. Nesta quarta-feira, Joe Bidenemitiu uma Declaração Presidencial de Grande Desastre sobre os incêndios. O ato permite que governos estaduais, tribais e locais tenham assistência financeira para apagar os incêndios, abatendo pelo menos 75% das despesas do governo californiano com o combate às chamas. Washington enviou ainda cinco aviões-tanque de grande porte, dez helicópteros e dezenas de veículos para ajudar na luta contra o fogo. Fogo não poupa astros de Hollywood Segundo a polícia, o desastre em Palisades é um dos piores da história de Los Angeles, tendo consumido mais de mil habitações. Autoridades locais informaram que houve danos à infraestrutura de fornecimento de luz, água e saneamento, e reportaram a detenção de 20 suspeitos de promoverem saques em meio ao caos. O fogo não poupou astros de Hollywood residentes no luxuoso bairro litorâneo, como Ben Affleck, Mark Hamill e James Woods, que tiveram que abandonar suas casas. Tom Hanks, Adam Sandler e Reese Witherspoon contam também entre os moradores ilustres de Pacific Palisades. Segundo o G1, o desastre forçou ainda o cancelamento de um evento em torno do filme brasileiro Ainda estou aqui, pelo qual Fernanda Torres recebeu um Globo de Ouro. Além da atriz, a sessão contaria com a presença do diretor Walter Salles, e seria apresentado por Guillermo del Toro. av/md/ra (DPA, Reuters, AP)