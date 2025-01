Grupo supremacista é condenado a pagar quase US$ 3 milhões por agredir músico negro nos EUA

A vítima, que foi hospitalizada, sofreu cortes e traumatismos nas mãos e na cabeça, além de hematomas no rosto e nos braços. O médico que examinou Murrell o diagnosticou um "grave síndrome de estresse pós-traumático, quadro depressivo e ansiedade generalizada", de acordo com a decisão da juíza.

Definido como um grupo neonazista e supremacista branco, o "Patriot Front", liderado pelo militante de extrema direita Thomas Rousseau, participou, junto com membros do Ku Klux Klan, com o nome "Vanguard America" na manifestação de Charlottesville em 2017. Um simpatizante neonazista atropelou com um veículo a multidão que participava de outra manifestação antirracista, matando uma jovem e ferindo 19 pessoas.

O "Patriot Front" também cometeu vários atos de vandalismo na Filadélfia e em Nova York contra estátuas e pinturas de George Floyd, um afro-americano que foi assassinado por asfixia por um policial em 2020 e cuja morte provocou uma onda de indignação contra o racismo nos Estados Unidos.