Expectativa de trégua em Gaza aumenta apesar de bombardeios

Um funcionário do alto escalão palestino e o chanceler de Israel, Gideon Saar, mencionaram avanços nas conversas indiretas que acontecem no Catar. "A rodada atual de negociações é a mais séria e profunda, e permitiu avanços significativos", afirmou a fonte palestina.

Os ataques de Israel atingiram "escolas, residências e até grupos" de pessoas nas ruas, apontou o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal. "Não há espaço nos hospitais para receber os feridos", ressaltou.

O emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, reuniu-se hoje com os enviados ao Oriente Médio dos governos atual e eleito dos Estados Unidos, e com uma delegação do Hamas, para discutir a trégua na Faixa de Gaza. O presidente Joe Biden também conversou com Al Thani sobre as "negociações em Doha para um acordo de trégua e a libertação de reféns", informou a Casa Branca.

O conflito atual na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas eclodiu após um ataque lançado por islamitas ao território israelense em 7 de outubro de 2023, quando combatentes do Hamas mataram 1.210 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram outras 251, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.