Deslizamentos de terra deixam mortos e desaparecidos em Minas Gerais

Temporal causou destruição na região de Ipatinga, que decretou estado de calamidade pública. Corpo de Bombeiros contabiliza nove mortos até o momento.Deslizamentos de terra decorrentes das fortes chuvas que atingiram a região de Ipatinga, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo (12/01), deixaram ao menos dez mortos e um desaparecido . Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, os corpos foram encontrados soterrados após o deslizamento de encostas atingir residências da região. Entre as vítimas, foram identificados três corpos — o de um menino de 8 anos, de uma idosa, de 70, e de um homem de 30 anos. Os bombeiros receberam 58 chamados para desabamentos no município. Calamidade pública A prefeitura de Ipatinga decretou calamidade pública após registrar a precipitação de 80 milímetros de chuva em menos de uma hora. As equipes de defesa civil ainda trabalham para localizar outras vítimas entre os escombros. A região está sob alerta de perigo potencial para chuvas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, a chuva também inundou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, o que dificultou os atendimentos. "Devido ao alagamento na UPA de Ipatinga, precisamos redirecionar, temporariamente, os atendimentos de urgência e emergência para as unidades de saúde das cidades vizinhas, Coronel Fabriciano e Timóteo", escreveu a prefeitura, em nota. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em postagem no X, anunciou que irá para a cidade nesta segunda e pediu aos moradores que procurasse locais seguros. gq (Agência Brasil, ots)