Descendente de vítima de 'Jack, o Estripador' pede nova investigação

Uma descendente de uma vítima de "Jack, o Estripador" pediu uma nova investigação depois que testes de DNA reacenderam especulações sobre o assassino em série mais famoso da história, que operou no leste de Londres no final do século XIX.

Os assassinatos cruéis de "Jack, o Estripador" aterrorizaram os moradores de Whitechapel, um bairro pobre no leste de Londres, em 1888.