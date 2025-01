Croácia reelege presidente anti-UE

O populista Zoran Milanovic recebeu 74% dos votos e vai assumir um novo mandato de 5 anos. Político é crítico da União Europeia.O presidente da Croácia, o populista Zoran Milanovic, foi reeleito neste domingo (12/01) para um segundo mandato de cinco anos, com 74% dos votos, informou a comissão eleitoral do país. O conservador Dragan Primorac obteve 26% dos votos. Primorac é médico e ex-ministro da Educação e se candidatou com o apoio do partido União Democrática Croata (HDZ), do primeiro-ministro Andrej Plenkovic. A vitória de Milanovic, candidato do Partido Social-Democrata (SDP) e de nove partidos menores de esquerda e centro, é a mais expressiva alcançada em uma eleição presidencial desde que a Croácia se tornou independente da antiga Iugoslávia, em 1991. Quem é Zoran Milanovic Milanovic foi eleito presidente pela primeira vez em 2020. Anteriormente, ele atuou como primeiro-ministro do final de 2011 até o início de 2016. Em seu primeiro mandato, assumiu posições progressistas e também nacionalistas. Nos últimos anos, passou a adotar uma retórica mais populista em ataques dirigidos à União Europeia e a autoridades locais, com discursos cada vez mais favoráveis à Rússia. Militante do partido SDP, tem sido um crítico feroz do atual primeiro-ministro Andrej Plenkovic. Isso o ajudou a atrair não apenas a sua base de esquerda, mas também os eleitores de direita e de ultradireita. Devido a sua postura ambígua, Milanovic não se apresenta como um político claramente de esquerda ou de direita. Ele se diz apenas um lutador contra a corrupção e o nepotismo do HDZ no poder, ao mesmo tempo em que desconsidera as instituições centrais do Estado croata. Milanovic tem pouca influência na política interna da Croácia, onde o parlamento e gabinete do primeiro-ministro são mais decisivos. Como chefe de Estado cerimonial, ele só tem voz em assuntos relacionados aos serviços de inteligência, em alguns aspectos da política externa e, como comandante-chefe do exército, em assuntos de defesa. gq (DW, Lusa, AFP, ots)