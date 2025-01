Cleveland-Cliffs e Nucor preparam oferta para comprar U.S. Steel

As siderúrgicas americanas Cleveland-Cliffs e Nucor preparam uma contraproposta para comprar sua concorrente U.S. Steel, cujo projeto de fusão com o grupo japonês Nippon Steel foi bloqueado pelo presidente americano, Joe Biden, informou a CNBC nesta segunda-feira (13).

De acordo com a rede especializada em economia, que cita fontes não identificadas, a Cleveland-Cliffs poderia pagar entre US$ 35 (R$ 213) e US$ 40 (R$ 244) por ação da U.S. Steel em dinheiro. A sede da empresa permaneceria em Pittsburgh, Pensilvânia.