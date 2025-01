O Cazaquistão anunciou, nesta segunda-feira (13), o aumento do volume de água na parte norte do Mar de Aral, que já esteve quase seco, uma boa notícia para a região da Ásia Central, dominada pela poluição e gravemente ameaçada pelo aquecimento global.

"O volume de água no norte do Mar de Aral aumentou 42%, chegando a 27 bilhões de metros cúbicos no final da primeira fase do projeto para preservar a parte norte do Mar de Aral", afirmou o Ministério de Recursos Hídricos e Irrigação do Cazaquistão nesta segunda-feira.