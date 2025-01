Portugal: governo condena ataque a consulado da Venezuela em Lisboa

O governo de Portugal disse condenar "veementemente" o ataque ao consulado da Venezuela em Lisboa realizado na noite deste sábado, 11. A declaração foi publicada, no X, pela conta oficial do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros do país.

"O Governo português condena veementemente o ataque ao consulado da Venezuela em Lisboa. Determinou um reforço imediato da segurança e uma investigação policial", escreveu a conta oficial, defendendo ainda que "a inviolabilidade das missões diplomáticas tem que ser respeitada em todos os casos".