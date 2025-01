Europa registra queda nos pedidos de asilo em 2024

Número de solicitações diminuiu 12% na comparação com ano anterior, segundo agência da UE para o asilo. Alemanha registrou maior parte dos pedidos que, por outro lado, diminuíram 30,2% em relação ao ano anterior.Os pedidos de asilo na União Europeia (UE), Noruega e Suíça diminuíram em torno de 12% em 2024, segundo um relatório da Agência da União Europeia para o Asilo (EUAA). A agência sediada em Malta registrou pouco mais de 1 milhão de pedidos no ano passado nos 27 Estados-membros da UE, juntamente com a Noruega e a Suíça. O relatório, ao qual tiveram acesso a agência de notícias alemã DPA e o jornal Welt am Sonntag, revela uma queda significativa em relação ao 1,14 milhão de pedidos registrados em 2023. A Alemanha continua sendo o destino mais popular para os migrantes, registrando 235.925 pedidos, segundo uma reportagem deste sábado (10/01) publicada no Welt am Sonntag. O país, no entanto, também viu uma redução de 30,2% nos pedidos de asilo em comparação a 2023, segundo a DPA, citando o Escritório Federal de Migração e Refugiados (BAMF). De acordo com os novos números, a maioria das pessoas que buscam asilo na UE veio da Síria (15%), Afeganistão (8,7%), Venezuela (7,3%) e Turquia (5,5%). O BAMF disse que a maio parte dos pedidos recebidos na Alemanha era de sírios, afegãos e turcos. Tema fundamental nas eleições alemãs A Espanha, com 165.398 requerentes de asilo, ficou em segundo lugar, seguida da França (158.512) e da Itália (154.824). A Hungria, por sua vez, recebeu apenas 29 novos pedidos de asilo em 2024. Budapeste entrou diversas vezes em conflito com Bruxelas em razão de sua recusa em receber migrantes. A migração também é um tema fundamental para os eleitores alemães que vão às urnas para escolher um novo governo em fevereiro, com a ultradireita no país ganhando terreno com sua retórica de rejeição aos migrantes. rc (dpa, Reuters)