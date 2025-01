Deslizamentos de terra deixam ao menos 7 mortos em MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enviou uma mensagem, através das redes sociais, de "solidariedade às famílias das vítimas", colocando à disposição do município "a estrutura" do governo estadual "para fortalecer o resgate e assegurar o atendimento às pessoas afetadas".

O Brasil foi duramente afetado por fenômenos meteorológicos extremos no ano passado, com terríveis inundações no sul do país que mataram mais de 180 pessoas em abril e maio, e causaram enormes danos materiais.

Também em 2024, o país vivenciou uma seca histórica vinculada ao aquecimento global, segundo especialistas e o governo.