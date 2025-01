Valencia sofre empate nos acréscimos contra Sevilla e volta a ser lanterna do Espanhol

O Valencia se tornou neste sábado (11) o novo lanterna da LaLiga ao ceder um empate diante do Sevilla (13º) nos acréscimos (1-1) no estádio Sánchez Pizjuán, pela 19ª rodada do campeonato espanhol.

Uma falha clamorosa do goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili após uma bomba de Adrià Pedrosa (90'+3) permitiu ao Sevilla empatar, num jogo que até então parecia perdido para os andaluzes após um gol de Luis Rioja (61').