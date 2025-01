Ucrânia anuncia estar interrogando dois soldados norte-coreanos detidos

“Nossas tropas capturaram soldados norte-coreanos na região de Kursk. São soldados que, embora feridos, sobreviveram e foram levados para Kiev, onde estão conversando com investigadores da SBU”, os serviços de segurança ucranianos, o presidente Volodimir Zelensky escreveu nas redes sociais.

Até o momento, nem a Rússia nem a Coreia do Norte confirmaram a presença desse contingente no conflito.

De acordo com Kiev, 12.000 soldados norte-coreanos, incluindo “cerca de 500 oficiais e três generais”, estão posicionados na região russa de Kursk, onde o exército ucraniano está conduzindo uma ofensiva desde agosto.

O líder ucraniano acompanhou sua mensagem com fotos dos dois supostos soldados norte-coreanos detidos. Um deles tem bandagens nas mãos e o outro no queixo.

De acordo com Zelensky, a captura desses homens não foi fácil, pois “os soldados russos e norte-coreanos atiram em seus feridos e fazem todo o possível para apagar as evidências do envolvimento de outro Estado” na guerra contra a Ucrânia.

Ele disse que daria aos prisioneiros acesso à mídia porque “o mundo precisa saber o que está acontecendo”.

Os homens não falam russo ou ucraniano e se comunicam por meio de intérpretes coreanos, informou a SBU.