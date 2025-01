Pó enviado ao gabinete do premiê da Bélgica identificado como veneno

Assessor de De Croo foi hospitalizado após abrir carta contendo estricnina, veneno potencialmente fatal. Em outro incidente, homem é preso ao ameaçar policiais com uma faca em frente ao escritório do primeiro-ministro.A Promotoria de Bruxelas informou nesta quarta-feira (09/01) que uma substância enviada em novembro passado para edifícios do governo, incluindo o gabinete do primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, era estricnina, um veneno potencialmente fatal. Segundo relatos na imprensa belga, um membro não identificado do gabinete de De Croo teve de ser hospitalizado após sofrer ferimentos nas mãos depois de abrir uma das cartas. Em 22 de novembro, dois dias depois de pacotes semelhantes serem encontrados no gabinete da ministra do interior, Annelies Verlinden, e na sede do serviço de segurança do Estado, outra pessoa foi colocada em quarentena como precaução, mas não sofreu ferimentos. A estricnina, um pó branco inodoro, é usada como veneno para ratos e, em humanos, pode causar espasmos musculares, parada cardíaca, falência de órgãos e até a morte. Um porta-voz de De Croo disse nesta quinta-feira que as cartas envenenadas deixaram estarrecidos o primeiro-ministro e sua equipe. "Nosso colega, por sorte, está bem agora e na época todos os procedimentos foram seguidos rigorosamente para evitar maiores danos", informou. "Mas isso não pode ser o novo normal." Suspeito preso em frente ao gabinete do premiê A divulgação da suposta tentativa de envenenamento surgiu dois dias depois da prisão de um homem armado com uma faca do lado de fora do escritório de De Croo em Bruxelas. O premiê não estava no local no momento do incidente. Os seguranças o detiveram após ele puxar uma faca e ameaçá-los. O agressor, de 29 anos, era conhecido da polícia e possivelmente sofre de distúrbios mentais. Ele está sendo investigado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Sua motivação ainda não pôde ser esclarecida, disseram as autoridades. O suspeito já tinha se envolvido em um incidente semelhante em abril do ano passado, ao tentar agredir com uma faca um segurança da embaixada dos Estados Unidos na capital belga. Um inquérito já havia sido aberto sobre esse caso e o agressor foi internado em um hospital psiquiátrico. Esses incidentes ocorrem em meio a um aumento das ameaças e atos de violência contra representantes políticos na Europa. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, sobreviveu a uma tentativa de assassinato no ano passado, A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi agredida em uma praça de Copenhague. Em 2023, o Conselho da Europa alertou para um aumento da violência contra representantes eleitos locais e regionais. rc (AFP, ots)