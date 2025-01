Oito universitários feridos em ataque no Japão se recuperam

Uma estudante de 22 anos que se identificou como sul-coreana foi presa no local como suspeita do ataque, disse um porta-voz da polícia.

Oito estudantes atacados por uma mulher com um martelo em uma universidade de Tóquio na sexta-feira se recuperam sem hospitalização, informou a instituição de ensino.

A televisão estatal NHK disse que o incidente foi motivado pela frustração com um caso de assédio estudantil, citando fontes envolvidas na investigação.

"Colaboramos com as investigações policiais e fornecemos assistência aos alunos e professores afetados pelo incidente", acrescentou.

A suposta agressora "de repente" começou a apontar o martelo na sala de aula, disse um aluno que testemunhou o incidente à TV Asahi.

Crimes violentos são raros no Japão, em parte devido ao rígido controle de armas, mas ocorrem esfaqueamentos e até disparos ocasionais, como o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022 com uma arma de fabricação caseira.

