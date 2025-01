Maduro toma posse para 3° mandato consecutivo como presidente venezuelano

Nicolás Maduro tomou posse em solenidade na sede da Assembleia Nacional em Caracas. Cerimônia encerra um processo marcado por indícios de fraude eleitoral, isolamento internacional e violência contra oposicionistas.Nicolás Maduro tomou posse nesta sexta-feira (10/01) para seu terceiro mandato consecutivo de seis anos como presidente da Venezuela, em solenidade na sede da Assembleia Nacional em Caracas. A cerimônia encerra um processo marcado por indícios de fraude eleitoral, condenação internacional da eleição, classificada como ilegítima, e violência governamental contra oposicionistas. "Juro" que "este novo período presidencial será o período da paz", prometeu o mandatário ante o presidente do Parlamento, o dirigente chavista Jorge Rodríguez. "O senhor fica investido no cargo de presidente constitucional", respondeu o chefe do Legislativo. A posse ocorre um dia depois de uma marcha da oposição que terminou com relatos de uma breve prisão da líder oposicionista María Corina Machado, que o governo negou e chamou de "invenção", enquanto o plano de Edmundo González Urrutia de assumir o cargo parece cada vez mais improvável. Convocação de apoiadores Maduro – que já mobilizou seus seguidores na quinta-feira – convocou os venezuelanos a comparecerem "aos milhões" para o juramento. "No dia 10 eu juro com Maduro pelo futuro", diziam os gigantescos outdoors com o rosto do presidente esquerdista. Nas proximidades da sede do Legislativo e de outros órgãos do governo no centro de Caracas, o já enorme aparato de segurança foi reforçado. Ruas foram bloqueadas e há postos de controle da polícia e soldados em cada esquina, todos fortemente armados. As lojas estão abertas, mas o tráfego é baixo. A Venezuela também ordenou o fechamento de sua fronteira terrestre e do espaço aéreo com a Colômbia até segunda-feira, após tomar conhecimento de uma suposta "conspiração internacional". md/ra (AFP, ots)