Lyon perde para Brest (2-1) e fica mais distante do 'pódio' da Ligue 1

O Brest abriu 2 a 0 logo cedo com gols de Mahdi Camara (8') e Ludovic Ajorque (25') e os 'Lyonnais' diminuíram por meio de Jordan Veretout pouco antes do intervalo (45'+2). Mas não conseguiram marcar novamente durante todo o segundo tempo.

A equipe bretã, que faz uma grande campanha na Liga dos Campeões (em que é 8ª colocada), se recuperou da derrota sofrida na semana passada diante do Angers e somou três valiosos pontos para se afastar da zona de rebaixamento e encarar com mais tranquilidade as duas últimas rodadas da competição europeia, a última delas contra o Real Madrid.