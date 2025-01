Extrema direita alemã expõe seus planos radicais às vésperas das eleições

O partido de extrema direita Alternativa para Alemanha (AfD, na sigla em alemão) expôs neste sábado (11), em um congresso, as propostas radicais de seu programa para as eleições antecipadas do próximo mês e contra o qual se manifestaram milhares de pessoas.

"O mal-estar dos [partidos] estabelecidos cresce a cada dia. Por quê? Porque temos sucesso", disse Alice Weidel, líder da legenda, na abertura de um congresso em Riesa, no leste do país, reduto do partido de extrema direita.