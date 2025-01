Exército sudanês recupera cidade-chave controlada por paramilitares

O gabinete do ministro de Informação sudanês, Khalid al Aiser, indicou em nota que o Exército havia "libertado" a capital do estado de Gezira, situada cerca de 200 quilômetros ao sul de Khartum.

A AFP não pôde verificar de forma independente a situação no terreno pois as comunicações estão cortadas há meses.

Durante os primeiros meses da guerra, mais de meio milhão de pessoas se refugiaram no estado de Gezira, uma região agrícola que já foi considerada o celeiro de trigo do Sudão.

Mas os paramilitares lançaram uma ofensiva relâmpago em dezembro de 2023 e tomaram Wad Madani, o que obrigou mais de 300 mil pessoas a abandonar suas casas, segundo a ONU.

As RAF seguem controlando o restante de Gezira, toda a região de Darfur, no oeste do Sudão, e áreas do sul do país. Por sua vez, o Exército controla o norte e o leste, bem como partes da capital Cartum.