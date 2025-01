Convenção de partido de extrema-direita da Alemanha causa protestos

Milhares de pessoas protestaram, neste sábado (11), em Riesa, no Estado alemão da Saxônia, contra uma convenção do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita. A ação bloqueou algumas estradas e atrasou o início da reunião do partido, enquanto são lançadas as campanhas para a eleição marcada para o dia 23 de fevereiro. Policiais retiraram os manifestantes do local.

A AfD, que nas pesquisas aparece em segundo lugar com cerca de 20% de apoio, nomeou Alice Weidel como sua candidata a chanceler. No entanto, ela não tem chance real de se tornar líder da Alemanha, já que outros partidos se recusam a trabalhar com a AfD.