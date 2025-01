Atalanta empata com Udinese (0-0) e desperdiça chance de assumir liderança do Italiano

A Atalanta (2ª) desperdiçou uma grande oportunidade de voltar ao topo da Serie A, pelo menos provisoriamente, ao empatar em 0 a 0 na visita à Udinese (9ª), neste sábado, pela 20ª rodada.

Se tivesse vencido, o time de Bérgamo teria alcançado o Napoli (1º) em número de pontos e o teria ultrapassado com um melhor saldo de gols, à espera do jogo do time de Antonio Conte de domingo, no estádio Diego Maradona, contra o modesto Hellas Verona (17º).